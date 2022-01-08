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  4. Antalya'da kahreden an! İki sevgilinin kavgası 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı

Antalya'da kahreden an! İki sevgilinin kavgası 17 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı

08.01.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da tartışan sevgilileri ayırmak isteyen 17 yaşındaki kız, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Kafasından ağır yaralanan genç kız hastane yolunda hayatını kaybederken, kaçan şahıs Burdur’da polis ekipleri tarafından yakalandı. Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.

Olay, Kepez İlçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

OLAY SONRASI BURDUR'A KAÇTI! AYNI KAFEDE SİLAHIYLA OYNARKEN KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur’a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur’da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya’ya getireceği öğrenildi. Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.

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AYAKTA DURMAKTA ZORLANDILAR

Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Edanur Demir'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
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