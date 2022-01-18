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  4. Antalya'da kahreden kaza! Morg önünde yürek yakan feryat: Tabutlara sığmaz kardeşim

Antalya'da kahreden kaza! Morg önünde yürek yakan feryat: Tabutlara sığmaz kardeşim

18.01.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti ile kaza yapan ve olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Acar’ın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere morgdan alındı. Morga gelen anne ve abla sinir krizi geçirirken feryatları yürekleri dağladı. Acar’ın ablası, “Ablam bırakma bizi, tabutlara sığmaz kardeşim” derken anne ise “Yavrum ben ne yapacağım sensiz” diyerek ağıtlar yaktı.

Kaza, saat 23.00 sırasında Antalya Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle kent merkezine doğru seyir halinde bulunan 39 yaşındaki Serkan Acar, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, Acar ise refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Serkan Acar’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acar’ın kaza yerinde ayağından çıkan bir ayakkabısı ile motosiklete yakın yerde ise kaskının olduğu görüldü.

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''TABUTLARA SIĞMAZ KARDEŞİM''

Dün gece kazadan sonra adli tıp kurumuna getirilen cenaze, bugün defnedilmek üzere Serkan Acar’ın yakınları tarafından morgdan alındı. Morga gelen anne ve abla sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içerisinde cenazeyi bekleyen anne ve abla bayılma tehlikesi geçirdi. Serkan Acar’ın ablası, “Ablam bırakma bizi, tabutlara sığmaz kardeşim” derken anne ise “Yavrum ben ne yapacağım sensiz” diyerek ağıtlar yaktı.
Öte yandan, Antalya Adli Tıp Kurumundan alınan cenazenin Burdur Karaçal köyünde defnedileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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