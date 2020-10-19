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  4. Antalya'da kahreden olay! 2 ayık bebeğinin ölümüne neden oldu

Antalya'da kahreden olay! 2 ayık bebeğinin ölümüne neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Antalya'da, temizlediğini iddia ettiği tüfeğin ateş alması sonucu 2 aylık bebeği Kumsal'ın ölümüne neden olan Yusuf K. (18), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Yusuf K.'nın birlikte yaşadığı bebeğinin annesi Marzi G. (17), "Bebeğin altını temizliyordum. Namluyu bana doğrultu. 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Bu kez önce havaya, sonra bebeğim Kumsal'a doğrultup, tetiğe bastı" dedi

Antalya'da kahreden olay! 2 ayık bebeğinin ölümüne neden oldu

Olay, cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5480 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Yusuf K.'ın iddiaya göre temizlediği tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık kızı Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal, olay yerinde hayatını kaybederken, anne Marzi G. ile baba Yusuf K. gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kumsal bebeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

'YAPMA ŞEYTAN DOLDURUR'

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Yusuf K., olayın tüfeği temizlerken meydana geldiğini ileri sürdü. Anne Marzi G. ise bebeğin ölümüyle ilgili birlikte yaşadığı Yusuf K.'yı suçladı. Marzi G., "Bebeğin altını temizliyordum. Elinde tüfekle yanıma geldi ve tüfeğin namlusunu başıma dayadı. Ben de 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Beni dinlemedi. Tüfeği önce tavana daha sonra bebeğe doğrultup, tetiğe bastı" dedi.

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Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Marzi G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak serbest bırakılırken, Yusuf K. ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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(DHA)

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