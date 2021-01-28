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Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

28.01.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bankamatikte işlem yapmakta olan bir vatandaş, bir anda yüz üstü yere yığıldı. Bankamatik kuyruğundaki vatandaşların bir bölümü yere düşen şahsa yardım etmeye çalışırken, bazı vatandaşlarda düşerken etrafa saçılan paraları toplayarak yere düşen kişinin çantasına koydu.

Yerde yatan ve adının Kadir Ak olduğu belirlenen 62 yaşındaki adam için 112’ye bilgi verilirken, ambulans gelene kadar 112’den telefonla verilen talimat doğrultusunda yan tutulup yüzüne ve bileğine kolonya sürülerek müdahalede bulunuldu.
112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından nefes almadığı belirlenen Kadir Ak, ambulansa alınarak sağlık görevlileri tarafından kalp masajına başlanıldı. Kadir Ak’ın duran kalbinin tekrar çalışması ve hayata dönebilmesi için Manavgat Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 45 dakika süren müdahaleden sonuç alınamadı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kadir Ak’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını öğrenen damadı, kızı ve eşi Manavgat Devlet Hastanesine koşarken, yapılan müdahale sırasında sürekli dua ettiler. Doktorların dışarı çıkarak, ölüm haberini vermesiyle aile gözyaşlarına boğuldu.

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ESKİŞEHİR'E GÖTÜRÜLECEK

2 çocuk babası olan Kadir Ak’ın Eskişehir’de yaşadığı, DSİ’den emekli olduğu, Manavgat’ta yaşayan kızı, damadı ve torununu görmek için sık sık Manavgat’a geldiği bildirildi.

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MAAŞINI ÇEKİP FATURLARINI ÖDEYECEKTİ

Kadir Ak’ın 1 gün önce maaş günü olduğu, olay meydana geldiğinde maaşını çekip kredi kartı ve diğer faturalarını ödemek için bankamatikte işlem yaptığı bildirildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Kadir AK'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

(İHA)


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