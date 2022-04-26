HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da kahreden olay! Mahalleli isyan edip yolu kapattı

Antalya'da kahreden olay! Mahalleli isyan edip yolu kapattı

26.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir gencin yolun karşısına geçmek isterken servis otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmesi mahalle sakinlerini ayaklandırdı. Karayoluna çıkıp yolu kapatan mahalleli, yaya geçidinin bulunduğu yere üst geçit yapılmasını istediklerini belirtti. Kazada ölen Ergün’ün abisi Şeref Ergün, en kısa sürede sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek "Ben şu anda konuşamıyorum, titriyorum, çünkü daha dün ben kardeşimi toprağa verdim" dedi.

Antalya Manavgat'ta yaya geçidinden geçmekte olan Tayfur Ergün isimli gencin servis otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmesi mahalle sakinlerini ayaklandırdı. Karayolunu kapatan mahalleli, yaya geçidinin bulunduğu yere üst geçit yapılmasını istediklerini belirtti.

AW605419_02

"SESİNİZİ DUYURDUNUZ"

Yolun vatandaşlar tarafından trafiğe kapatılmasının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, Kaymakam Abdulkadir Demir, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.

İzmir’de gece vakti kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralıİzmir’de gece vakti kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Olay yerine ilk gelen Jandarma Komutanı Yusuf Tunç’un vatandaşlara, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir’in olay yerine gelmek üzere yola çıktığını belirterek, “Sesinizi duyurdunuz, Kaymakam Bey geliyor sizi dinleyecek, yolda acil işi olan, hastaneye gitmek zorunda olan vatandaşlarımız var, onları zor durumda bırakmayalım, müsaade edin geçsinler” diye konuşmasının ardından bekleyen araçların kontrollü bir şekilde geçişine izin verildi.

AW605419_03

"SÖZ VERİYORUM BİZATİHİ TAKİP EDECEĞİM"

Olay yerine gelen ve toplanan kalabalıktan sakin olmalarını isteyen Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, yolun kenarında kendilerini dinleyeceğini belirterek yolun açılmasını sağladı. Kaymakam Demir ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen mahalle sakinleri ile konuşarak gereken çalışmaların yapılacağını söylediler. Vatandaşlarla konuşan Kaymakam Demir, “Ben de Manavgat Kaymakamı olarak söz veriyorum bizatihi takip edeceğim. Gelişmeler hakkında da size bilgi vereceğim. Ben devletin kaymakamı olarak söylüyorum yarından itibaren gereğini takip edeceğim” dedi.

AW605419_04

"ÜST GEÇİT OLSAYDI BU OLAYLAR OLMAZDI"

Yol kapatma eylemine katılan ve 27 yıldır mahallede oturduğunu belirten bir vatandaş “Her sene 5-6 tane can veriyoruz. Biz sabah yolun öbür tarafına geçmek zorundayız ki işe gidelim, ekmek davamızın peşinden gidelim. Biz çocuklarımızı bu yola vermek istemiyoruz” diye konuştu. Bir başka mahalle sakini ise “Biz burada üst geçit istiyoruz. Her gün burada kazalar oluyor. Dün bir tane gencimizi, oda insan, oda insan evladı 25 yaşında, dün burada kaybettik. Üst geçit olsaydı bu olaylar olmazdı, bu can kayıpları olmazdı” diye konuştu.

"ŞU ANDA KONUŞAMIYORUM, TİTRİYORUM"

Pazar günü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Tayfur Ergün’ün abisi Şeref Ergün en kısa sürede sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, “Gerçekten yeter, artık burada canların ölmesini istemiyoruz. Burada her bir can öldüğü zaman insan kendisine gelemiyor. Ben şu anda konuşamıyorum, titriyorum, çünkü daha dün ben kardeşimi toprağa verdim. Gözlerinde bir sürü hayal vardı şu anda toprağın altında. Buraya acilen bir çözüm istiyorum, yeter artık” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüste maske yasağı kalktı mı?Otobüste maske yasağı kalktı mı?
'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti
'Tüm anketlerde önde teklifimiz...''Tüm anketlerde önde teklifimiz...'
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.