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Antalya'da kahreden olay! Üzerine istinat duvarı yıkılan 7 yaşındaki Mihriban hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

01.12.2023 22:00 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Finike ilçesinde bankta oturan 4 çocuğun üzerine istinat duvarı yıkıldı. Göçük altında kalan 7 yaşındaki Mihriban Kaftanlı, hayatını kaybederken, 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Diğer 2 çocuğun ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtulduğu olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da kahreden olay! Üzerine istinat duvarı yıkılan 7 yaşındaki Mihriban hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Acı olay, saat 16.00 sıralarında Finike ilçesine bağlı Gökbük Mahallesi'nde meydana geldi. Gökbük İlkokulu öğrencileri Mihriban Kaftanlı, S.C.B. (6) ve 2 arkadaşı okul çıkışı, birlikte oynamaya gitti. Çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanında bulunan banka oturan 4 arkadaşın üzerine, 5 metrelik taş duvar yıkıldı. Mihriban Kaftanlı ve S.C.B. göçük altında kalırken, diğer çocuklardan biri koşarak uzaklaşırken, diğeri ise üzerine devrilen birkaç parça taşın altından çıkıp kurtulmayı başardı.

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2 SAATTE ÇIKARILABİLDİ

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım isterken, çocukların da yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, göçük altında kalan Mihriban Kaftanlı ve S.C.B.'yi çıkarmak için çalışma başlattı.

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Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Mihriban Kaftanlı ve S.C.B. çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansa alınan 2 çocuk Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mihriban Kaftanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan S.C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi. Mihriban Kaftanlı’nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Küçük çocuğun cenazesinin yarın öğle vakti Gökbük Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi, inşaatçı bilirkişi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı. Diğer yandan yıkılan duvarın arazi sahibi tarafından 2 yıl önce yenilendiği belirtildi. Sorumluların tespitine yönelik kapsamlı çalışmanın yürütüldüğü kaydedildi.

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OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan istinat duvarının çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuklar duvar kenarındaki bankta oturduğu sırada istinat duvarının hızla üzerlerine doğru yıkıldığı anlar yer aldı.
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Çocuklardan biri kaçıp uzaklaşmayı başarırken, birinin üzerine devrilen yığınların altından çıktığı, diğerlerinin ise taş ve toprak yığının altında kaldığı görüntülere yansıdı. (DHA)

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