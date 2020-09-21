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Antalya'da kahreden olay! Yaşlı kadın kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 10:37 | Son Güncelleme

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yaşar A. (83) adlı kadın, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Antalya'da kahreden olay! Yaşlı kadın kendini astı

Döşemealtı İlçesi Camili Manallesi'nde oturan Yaşar A., dün öğleden sonra evinin yanındaki metruk binada kendini iple tavana astı. Yaşlı kadının asılı bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Yaşar A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Savcının incelemesinin ardından Yaşar A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahalleli, Yaşar A.'nın yaklaşık 2 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyledi.

DHA

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