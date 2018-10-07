Antalya'da kahreden ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Olay, Muratapa Mahallesi Karacaoğlan Caddesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan Nebahat Yapan, balkonundaki panjuru temizlediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Talihsiz kadının acı haberini alan oğlu Salih ve kızı Azime, cenazenin başında uzun süre göz yaşı döktü. Nebahat Yapanın cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. (Ajanslar)
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