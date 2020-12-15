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  4. Antalya'da kan donduran cinayet! Kokmasın diye klimayı açık bırakmış

Antalya'da kan donduran cinayet! Kokmasın diye klimayı açık bırakmış

15.12.2020 16:55 | Son Güncelleme:
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Antalya'da kan donduran cinayet! Kokmasın diye klimayı açık bırakmış

Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'nun (40), sevgilisi Erhan Razı (40) tarafından 10 gün önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedin kokmaması için odadaki klimayı soğuğa ayarladığı belirlenen Erhan Razı, "Evlenmeyi planlıyorduk. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1988 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan ailesi, çareyi Afrika'da yaşayan bir arkadaşını aramakta buldu. Demchenko'nun Afrika'da yaşayan arkadaşı ise Antalya'da yaşayan bir başka arkadaşını arayarak yardım istedi. Antalya'da yaşayan aile yakını da Demchenko'ya ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Gelen çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Karina Demchenko'yu yerde hareketsiz yatarken gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Demchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemede, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığı tespit edildi. 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, Erhan Razı'yı gözaltına aldı.

KAN DONDURAN İFADE

Erhan Razı'nın sorgusunda, “Demchenko'yu sevdiğini, evlenmeyi düşündüklerini, aralarında çıkan tartışma sonunda kıskandığı için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Razı ifadesinde, cesedin kokmaması için de odadaki klimayı soğuğa ayarladığını da söyledi.

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İfadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Erhan Razı, adliyeye sevk edildi. Karina Demchenko'nun Adli Tıp Kurumu morgundaki cenazesi ise Antalya'ya gelmesi beklenen ailesine teslim edilecek.

(DHA)

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