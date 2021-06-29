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Antalya'da kan donduran cinayet! Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

29.06.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir kişi, tartıştığı arkadaşını göğsüne sapladığı makasla öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da kan donduran cinayet! Tartıştığı arkadaşını makasla öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6864. Sokak’ta meydana geldi. Galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (42) ile tartışmaya başladı.

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MAKASI GÖĞSÜNE SAPLADI

Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey’in göğsüne sapladı. Ürey’in kanlar içinde yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ürey, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası delil torbasına aldı.

Ürey’in sokak içindeki otomobili üzerinde de ekipler çalışma yaptı. Olay yerinden kaçan şüpheli ise Toptancı Hali yakınlarında yakalandı. Kepez Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından Ömer D, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya polis
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