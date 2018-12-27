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Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Antalya'da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesen, sonrasında ise 40 metre yükseklikteki falezlere çıkan T.G., müzakereci polislerin 4 saatlik çabası sonucunda intihardan vazgeçti. T.G. zaman zaman kendisini kayalıklardan sarkıtarak yürekleri ağızlara getirdi.

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Olay, saat 08.00 sıralarında Antalya Atatürk Parkı içinde bulanan falezlerde meydana geldi. Sabah erken saatlerde falezlere gelen T.G., bir süre burada oturdu. Yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini keserek, kendisine zarar veren T.G. daha sonra falezlere çıkıp, intihar girişiminde bulundu.

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Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye T.G.'yi ikna etmeye çalışırken, Deniz Polisi de önlem aldı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan T.G., zaman zaman yukarı çıkıp, dinlendi ve dua etti.

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"Ben suçlu değilim. Ben kötü bir insan değilim" diye bağıran T.G., ikna olmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakere ekipleri çağrıldı. Müzakereci polisler, önce herkesi alandan uzaklaştırdı daha sonra gençle konuşmaya başladı. T.G. 4 saat süren ikna çabaları sonunda sallandığı falezlerden yukarı çıktı. T.G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya falezler intihar Atatürk Parkı

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