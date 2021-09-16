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Antalya'da kan donduran olay! Sokak köpeği besleyen aileye pala ve sopalarla saldırdılar

16.09.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan olayda, Hilal Oktay Başaslan, eşi ve 12 yaşındaki kızı, sitede besledikleri sokak köpekleri nedeniyle bir grup tarafından palalı, sopalı, silahlı saldırıya uğradı. Ortaya çıkan görüntüler adeta kan dondurdu.

Antalya'da kan donduran olay! Sokak köpeği besleyen aileye pala ve sopalarla saldırdılar

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan, eşi ve 12 yaşındaki kızı ile sokak ortasında palalı saldırıya uğradı. Başaslan'ın baktığı sokak köpekleri nedeniyle başlayan tartışma sonrası yaşanan saldırının görüntüleri dehşete düşürdü.

"BALKODAN SİLAHLA ATEŞ ETTİLER"

Saldırıyı video kaydına alan Başaslan, sosyal medya hesabından yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bana 6'ıncı kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende ve kızımda kesikler mevcut.

"'SENİ BURADA KESERİM' DİYOR"

Aleni bir şekilde palanın tersi ile eşinin kafasına vurulduğunu kaydeden Başaslan, "2 kişi eşime saldırıyor, 1 tanesi 12 yaşındaki kızımı sıkıştırıyor. Ben kızıma koşarken, bir palalı da benim boğazıma koyuyor palayı 'Seni burada keserim' diyor, hepsinin görüntüleri mevcut" dedi.

Başaslan, paylaşımında "Polislerin yanında da tehdit devam etti ayrıca biz bu saate kadar hastanelerde, ifadelerdeyken onlar ifadeye bile götürülmedi henüz! Ölmemiz mi lazım!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırganların görüntülerde polislere de küfür ettiği dediği duyuluyor.

Başaslan, yaşanan saldırının nedenine ilişkin ise şunları söyledi:

Olayların çıkış sebebi G.Ş isimli, özel eğitim merkezinde öğretmenlik yapan ve köpeklere elektro şok ile saldıran site yöneticisi. Bu görüntüleri yayınlamadım belki düzeltiriz dedim ama insan değiller. Site Whatsapp grubunda bu palalı ve silahlı şahısları üstümüze salan kişi!

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Anahtar Kelimeler:
antalya silahlı saldırı
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