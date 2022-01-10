Antalya'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı! Karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Antalya'da saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri alarma geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor.

TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği bildirilirken, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi.



Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.



