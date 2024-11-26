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  4. Antalya'da kar nedeniyle yolunu kaybeden yaşlı çift, hayvanlarına sarılmış halde bulundu

Antalya'da kar nedeniyle yolunu kaybeden yaşlı çift, hayvanlarına sarılmış halde bulundu

26.11.2024 01:28
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Antalya'da yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı sebebiyle eşiyle birlikte yollarını kaybedip kaybolan 70 yaşındaki Naciye nine, 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde ağacın altında bulundu. Kurtarma ekipleri tarafından aşağı indirilen yaşlı kadın ve eşi, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Antalya'da kar nedeniyle yolunu kaybeden yaşlı çift, hayvanlarına sarılmış halde bulundu

Yaz aylarında Manavgat ilçesi Hocalı Mahallesi'nden Akseki ve Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan Dipsiz Göl Hocalı Yaylası'na çıkan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın, yayladan eve dönerken yoğun kar yağışı nedeni ile hayvanları ile birlikte kayboldular.

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YOLU BULAMAYIP KAYBOLDULAR

Yaşlı çiftin saat 11.00 sıralarında Hocalı Yaylası'ndan dönüşe geçtikleri ve Yarpuz Yaylası yakınlarında ise hayvanlarını kar ve tipi nedeni ile kaybettiler. Hayvanlarını aramaya başlayan yaşlı çift, kar ve tipi sebebiyle yolu bulamayınca kayboldu. Yakınları, yaşlı çifte ulaşamayınca durumu acil durum merkezine bildirdi.

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HAYVANLARINA SARILMIŞ HALDE BULDULAR

Bölgeye Antalya Afet ve Acil Durumu Müdürlüğünden (AFAD) 4 ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki hizmet biriminden 4 personel ile iş makinaları sevk edildi. Yer yer 50 santimetreyi bulan karla kaplı Yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu açan ekipler saat 19.30 sıralarında Yarpuz Yaylasında bir ağacın dibinde 70 yaşındaki Naciye ve Mustafa Akın çiftini 2 kuzusu ve 1 tavuğuna sarılmış halde bulundu.

"KUZULARIM GELDİ Mİ?"

Zor çalışmalar sonrasında bulunan çift Yayladan Zirve tesislerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Naciye nine ambulansa alınırken bile "Kuzularım geldi mi?" diye sordu. Sağlık ekiplerinin ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından ise yaşlı çift, hastanede tedavi altına alındı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kar
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