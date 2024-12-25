Antalya'da kar yağışı! 'Turuncu' kod uyarısının ardından... Araçlar yolda kaldı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken büyük araçlar bekletiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaş ilçesi Kuruovabeli'nde yol trafiğe kapandı.

Karayolları ekibinin çalışması sonucu otomobillerin geçişine izin verildi.

İlçenin yüksek kesimlerine gelen bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. (AA)

Antalya'yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili olurken, ekipler çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Bölgede etkili olan yağmur saat 17.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel’de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (İHA)