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  4. Antalya'da karantinayı delen kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya'da karantinayı delen kadın ortalığı birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Antalya’da koronavirüs şüphelisi kadın, çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelip, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diyerek iddiaya göre etrafa tükürmeye başlayınca ortalık bir anda karıştı. Polis tarafından etrafına şerit çekilip kontrol altına alınan kadının Kovid-19’dan dolayı evde izolasyon kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Antalya'da karantinayı delen kadın ortalığı birbirine kattı

Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bukunan eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı. Sahilde kısa süreli panik oluşurken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı. Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.’nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti. Bunun üzerin Polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli “Allah’ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur" diye bağıran Dilek M.’nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.’yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tatilcilerden Volkan Yılmaz, “Çocuğu yüzmek için denize bıraktı. Sonra gülmeye başladı. Eşyalarını açtı. 'Ölmek istemiyorum' diye bağırıyordu. Sonra bağırarak ağlamaya başladı. Protesto eder gibi alkış tutuyordu.” dedi.

Kaynak: İHA

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