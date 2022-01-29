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  4. Antalya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Antalya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

29.01.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve bebeği öldü

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Ferhat (41) ve Yasemin Yüceay'a (34) komşuları telefonla ulaşamayınca, evlerine gitti.

Kapıyı da kimsenin açmaması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen polis ekipleri anne ve 1 yaşındaki bebeği Yasin'i yatak odasında, baba ve 5 yaşındaki kızı İkra'yı da başka bir odada yerde hareketsiz halde buldu.

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba ve kızı evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 GÜNDÜR AİLESİ İLE BİRLİKTE KARANTİNADAYMIŞ

Cenazeler savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba Yüceay'ın bir otelde çalıştığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 3 gündür evde ailesiyle karantinada olduğu öğrenildi. (AA)

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antalya zehirlenme Serik
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