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Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 11:11 | Son Güncelleme

Antalya'da, otomobilin direksiyon kontrolünü kaybeden ve önce refüje ardından yol kenarında bulunan güvenlik tellerine çarpan alkollü İ.Ö., alkolmetreye üflemekte zorluk yaşadı. İ.Ö. görevli polise, 'Alkollüyüm, inkar etmiyorum' dedi.

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Şarampol 1 Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Mevlana Caddesi yönüne giden İ.Ö. yönetimindeki 55 AAR 756 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce refüje ardından yol kenarındaki güvenlik tellerine çarptı. Otomobilin karşı şeride geçtiği kazadan sürücü İ.Ö., yara almadan kurtuldu. İ.Ö., otomobilden güçlükle inerken, kaza sırasında bu şeritten araç gelmemesi, olası faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle sağ ön tekerleği yerinden çıkan otomobilin motor yağı yola aktı. Yoldaki yağ nedeniyle diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. Kaza ihbarıyla gelen polis ekipleri, olay yerinde dubalarla önlem aldı.

'KİMSENİN CANINA BİR ŞEY OLMADI... TEK TESELLİM BU'

Alkollü olduğu gözlenen İ.Ö., cezai işlem uygulamak amacıyla üflemesi için alkolmetreyi uzatan polislere zorluk çıkardı. Alkolmetreye üflemekte zorlanan İ.Ö., "Alkollüyüm, inkar etmiyorum. Kimsenin canına bir şey olmadı; tek tesellim bu" dedi. Yapılan testte 1.87 promil alkollü çıkan sürücü İ.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise olay yerine getirilen kurtarıcıyla çekildi. Araçtan yola dökülen motor yağı da temizlendi. (DHA)

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Antalya Alkollü sürücü trafik kazası alkolmetre

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