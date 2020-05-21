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  4. Antalya'da kız arkadaş kavgası! Otelde bıçak çekti, dehşet saçtı

Antalya'da kız arkadaş kavgası! Otelde bıçak çekti, dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

Antalya'da kız arkadaş yüzünden çıkan kavgada D.B.Ç. (30), arkadaşı Orhan Ordu'yu (27) 4 yerinden bıçakla yaraladı.

Antalya'da kız arkadaş kavgası! Otelde bıçak çekti, dehşet saçtı

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'ndeki bir günübirlik otelde meydana geldi. D.B.Ç., beraberinde kız arkadaşı M.N.P. ve Orhan Ordu ile otele geldi. Burada D.B.Ç. ile Orhan Ordu arasında M.N.P. yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bıçağını çıkartan D.B.Ç., Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçakladı. Kan içinde kalan Orhan Ordu, çağrılan sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. D.B.Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

D.B.Ç. ile kız arkadaşı, polis merkezine götürüldü. (DHA)

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