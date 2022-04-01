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  4. Antalya'da kızların kavgası dehşete düşürdü! Kameraya kaydetti

Antalya'da kızların kavgası dehşete düşürdü! Kameraya kaydetti

01.04.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki kadının kavgası dehşete düşürdü. Genç kadın, erkek arkadaşıyla görüştüğünü ileri sürdüğü başka bir genci yere yatırıp tekme tokat döverek darp etti. O anları da cep telefonuyla kaydettiren genç kadın ve yanındakiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da kızların kavgası dehşete düşürdü! Kameraya kaydetti

Antalya Manavgat'taki olay, Duraliler Ulukapı Mahallesi Şavlak mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, K.E., erkek arkadaşının görüşmeye devam ettiğini ileri sürdüğü eski kız arkadaşı Ş.G. (21) ile kavga etmeye başladı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Ş.G.’yi yere yatıran K.E., genç kıza tokat ve tekmeler atmaya başladı. Genç kızın bir yandan saçını tutup sürükleyen K.E., karın boşluğu ve kafasına da tekme atmaya devam etti. O anları ise K.E.'nin yanındakiler cep telefonuyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ş.G.’nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, aynı gün içerisinde K.E. ve yanındaki Ö.A., H.Ç. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Olaya karıştığı belirtilen E.D.’nin ise arandığı öğrenildi.

(İHA)

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antalya
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