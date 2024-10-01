Antalya'da koca dehşeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Antalya'da eski koca dehşet saçtı. Edinilen bilgiye göre Süleyman Öter ve eşi Gülfer Öter arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin avlusunda karısı Gülfer Öter’e 2 el ateş etti.

İNTİHAR ETTİ!

Öter ardından tüfeği kalbine dayayarak tetiğe bastı. İhbar üzerine yeni Antalya-Konya karayolu üzerindeki olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Öter ve karısı Gülfer Öter’in cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır