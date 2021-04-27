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  4. Antalya'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı! Korkunç kaza saniye saniye kamerada

Antalya'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı! Korkunç kaza saniye saniye kamerada

27.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kadıpaşa Mahallesi'ne seyir halinde olan Ramazan Bekçi (28) idaresindeki motosiklet, yola çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten fırlayarak ağaca çarpıp sürüklenen Bekçi, ağır yaralandı. Köpek ise kazadan sonra hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Bekçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde köpeğe çarpma anı, sürücünün motosikletten fırlaması, vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

(İHA)

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trafik kazası antalya

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