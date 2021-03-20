Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası! 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?' sorusuna 'git buradan' cevabı

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin çalılık alanda hareketlerini uzaktan gören çevredekiler, durumdan şüphelenerek yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin iddiaya göre köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip duruma müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören kişinin ıslak pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun' dediği şüpheli ise eline aldığı taşı göstererek 'Git buradan' diye bağırdı.

''İZLEMEYE DEVAM EDEMEDİK''

Görüntüleri izleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise duruma tepki göstererek şahsın yakalanması ve yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Bu olayları gerçekleştiren kişilerin artık ceza alması gerektiğini söyleyen Yanık, “Dün Antalya'da yine iğrenç bir olay yaşandı. Köpek 5- 6 aylık bir yavru. Şahsın görüntüleri isimsiz olarak ihbar geldi. İzlemeye devam edemedik. Ancak görüntülerde köpek ve şahsın yüzü alelade gözüküyor. Bu işi her zaman yaptığı çok belli. Bu konuyla ilgili diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.