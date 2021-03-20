HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası! 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?' sorusuna 'git buradan' cevabı

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası! 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?' sorusuna 'git buradan' cevabı

20.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kimliği belirsiz kişi çalılık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise duruma tepki göstererek şahsın bulunup cezalandırılmasını istedi.

Antalya'da köpeğe tecavüz iddiası! 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun?' sorusuna 'git buradan' cevabı

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin çalılık alanda hareketlerini uzaktan gören çevredekiler, durumdan şüphelenerek yanına yaklaştı. Alana gelen kişiler, şüphelinin iddiaya göre köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip duruma müdahale etti.

Görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören kişinin ıslak pantolonunu topladığı görüldü. Görüntülerin devamında ise vatandaşların 'Köpeğe mi tecavüz ediyorsun' dediği şüpheli ise eline aldığı taşı göstererek 'Git buradan' diye bağırdı.

''İZLEMEYE DEVAM EDEMEDİK''

Görüntüleri izleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise duruma tepki göstererek şahsın yakalanması ve yargılanması için suç duyurusunda bulundu. Bu olayları gerçekleştiren kişilerin artık ceza alması gerektiğini söyleyen Yanık, “Dün Antalya'da yine iğrenç bir olay yaşandı. Köpek 5- 6 aylık bir yavru. Şahsın görüntüleri isimsiz olarak ihbar geldi. İzlemeye devam edemedik. Ancak görüntülerde köpek ve şahsın yüzü alelade gözüküyor. Bu işi her zaman yaptığı çok belli. Bu konuyla ilgili diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Screenshot_13

Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce çıkması gerektiğini savunan Yanık, “İnsanlar bir ceza almayacağını bildiği için kendileri ceza kesmeye çalışıyorlar. Böyle durumlarda darbeden kişiler yargılanıyor ama tecavüzcüler yargılanmıyor. Bir anca önce Hayvan Hakları Yasası'nın çıkmasını istiyoruz. Yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyoruz. Türk Ceza Kanunu'na göre de bu durum suç sayılıyor ama böyle durumlarda bu kişiler hakkında iddianame hazırlanmıyor ve para cezası ile serbest bırakılıyor. Çok üzüntülüyüm. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı uygulama!İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı uygulama!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
tecavüz antalya

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Mülkiyeti alınan Gezi Parkı'yla ilgili İBB'den sert açıklama

İBB'den sert 'Gezi Parkı' açıklaması

Fatih Portakal'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

İstanbul Sözleşmesi çıkışı! "Ağlamak istiyorum artık"

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına siyasilerden tepki

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine siyasilerden tepki

Yargıtay, eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın cezasını onadı

Erdal Tercan'ın cezası onandı

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 binler civarında

İşte Türkiye'de mutant virüslü hasta sayısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.