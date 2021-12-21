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Antalya'da köpeklerin saldırısına uğrayan adam kanlar içinde yere yığıldı

21.12.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sokakta yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan 60 yaşındaki adam, ayak ve kollarından yaralandı. Isırıklara maruz kalan İsmail Ş., yere yığılırken yardımına çevre esnafı koştu. Olay üzerine konuşan mahalle sakinleri köpeklerin çiğ etle beslendiğini yetkililerin bu duruma el atmalarını istedi.

Antalya'da köpeklerin saldırısına uğrayan adam kanlar içinde yere yığıldı

Antalya’da yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi, ayak ve kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, iki gün önce öğleden sonra Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Bölgedeki bir sitede yaşayan İsmail Ş. (60), yürüyüş yaptığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

YERE DÜŞTÜ, ESNAF YARDIMA KOŞTU

İsmail Ş., tüm çabasına rağmen köpeklerin saldırısını engelleyemedi. Yere düşen ve köpeklerin ısırıklarına maruz kalan İsmail Ş.’yi çevre esnafı kurtardı. Kolundan ve ayağından yaralanan İ.Ş., hastanede tedavi oldu.

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VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mahalle sakinleri ise çok sayıda sokak köpeğinin bölgede yaşadığını ve hayvanseverler tarafından çiğ etle besleme yapıldığını belirterek, yaşanan olay karşısında üzgün olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, köpeklerin başka bir kişiye ya da okula giden çocuklara saldırmadan önce yetkililerin yardımcı olmasını istedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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