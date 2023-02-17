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  4. Antalya'da korku dolu anlar! Dağdan yuvarlanan dev kayaları, çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydetti

Antalya'da korku dolu anlar! Dağdan yuvarlanan dev kayaları, çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydetti

17.02.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağdan kopup evlere doğru yuvarlanan dev kayalar büyük panik oluşturdu. Korku dolu o anları, bölge sakini bir kadın çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydetti. jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. İşte korkutan olayın detayları...

Antalya'da Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi kuzeyinde yer alan Gözüküçüklü köyü Cebeli Reis Dağı'ndan kopan kaya kütleleri, büyük bir hızla dağ eteklerindeki evlere doğru ilerledi.

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O anda evlerinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olay anını bölge sakini bir kadın çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydetti. Kayalardan bazıları evlere çok yakın bir kısma düştü.

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Kayaların yuvarlanma sebebi henüz bilinmezken, jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Bölgede dinamit patlatıldığından şüphelenildiği belirtildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya dağ kaya

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