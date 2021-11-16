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  4. Antalya'da korku dolu anlar! Geri gelen araç, kaldırımda bekleyen kadına çarptı

Antalya'da korku dolu anlar! Geri gelen araç, kaldırımda bekleyen kadına çarptı

16.11.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da otomobilini park yerinden çıkarmak isteyen dikkatsiz sürücü geri gelirken her şeyden habersiz şekilde kaldırımda bekleyen kadına çarptı. Kadın ezilme tehlikesi geçirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik mahallesi 281 sokak üzerinde meydana gelen olayda, otomobilini park ettiği yerden çıkarmak isteyen sürücü otomobili ile önce ileri giderek birkaç manevra yaptı ancak başarılı olamadı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Sonra geri geri gelerek şansını deneyen sürücünün diğer yayaları da tedirgin ettiği dikkatlerden kaçmazken, olaydan habersiz arkası dönük şekilde kaldırımda bekleyen bir kadın aracın kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kadına çarptığını fark eden dikkatsiz sürücü frene basarken kadın aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

YERE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, etraftaki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırıldı. Dikkatsiz şoförün de kadının yanına gelmesiyle birlikte vatandaşlar tepki gösterirken, kazazede kadın yere oturarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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