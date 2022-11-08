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Antalya'da korkunç canilik! Yenidoğan bebeği camdan aşağı attılar

08.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda yeni doğan bebek 5. kattan aşağıya atıldı. Bir poşet içine konularak atılan bebeğin hayatını kaybettiği belirtilirken, soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı. Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Antalya'da korkunç canilik! Yenidoğan bebeği camdan aşağı attılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde yenidoğan bir bebek 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atıldı. Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

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ANNE VE KIZI GÖZALTINDA

Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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AA-20221108-29382379-29382367-ALANYADA_APARTMANIN_5_KATINDAN_POSET_ICERISINDE_YENI_DOGAN_BEBEK_ATILDI

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(AA)

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Rize'de 6 yaşındaki kızını camdan atan cani anneye müebbet!Rize'de 6 yaşındaki kızını camdan atan cani anneye müebbet!
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