Antalya'da korkunç cinayet! 6 çocuk annesi eşini öldürdü, polise gidip teslim oldu

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 9 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. 6 çocuk annesi Hale Akbaş P. ile 3 çocuğunun babası Abdullah P arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah P, yanındaki tabanca ile eşine ateş etti.

POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

Talihsiz kadın kanlar içerisinde hareketsiz kalırken, Abdullah P ise tabancayı olay yerinde bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah P, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine giderek ‘Eşimi vurdum’ diyerek, teslim oldu.

Bu sırada okuldan gelen 3 çocuk, evin kapısını açan olmayınca sitenin bahçesinde beklemeye başladı. Çocukları gören site görevlisi de kapıyı çalıp kadına ulaşamayınca, Abdullah P.'yi telefonla aradı. Çarşıda olduğunu söyleyerek telefonu kapatan Abdullah P.'nin bu sırada polis merkezinde olduğu öğrenildi.

"ANNEMİ GÖREYİM LÜTFEN"

Şüphelinin itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Hale Akbaş P.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen Hale Akbaş P.'nin kızı, “Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü” diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

KOMŞULARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Komşuların sakinleştirmeye çalıştığı kız fenalaşınca ambulans çağırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Hale Akbaş P.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cenazenin çıkarılması sırasında Hale Akbaş P.'nin komşuları “Nereye gidiyorsun” diye bağırarak uzun süre gözyaşı döktü. Kadının 3 küçük çocuğu ise polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Abdullah P.'nin uzun süredir kıskançlık krizi nedeniyle Hale Akbaş P.'ye zor günler yaşattığı, işten bu sebeple ayrılmasına sebep olduğu ve evden çıkmasına dahi izin vermediği öne sürüldü.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır