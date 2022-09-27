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Antalya'da korkunç cinayet! Direksiyon başında boğazı kesilmiş halde bulundu

27.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda direksiyon koltuğunda boğazı kesilmiş halde ceset bulundu. Yapılan inceleme sonucu cesedin 45 yaşındaki Ramazan Kırınfıl'a ait olduğu ortaya çıktı. Ekipler otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araç içinde yapılan aramada ise yüklü miktarda para bulundu. Yüklü miktarda dövizin ise çalındığı tespit edildi. Kemer ilçesinde oturan ve döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Antalya'da korkunç cinayet! Direksiyon başında boğazı kesilmiş halde bulundu

Antalya'da Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beldibi Jandarma Karakolu kara yolu devriye ekibi saat 10.30 sularında, Çifteçeşmeler mevki D-400 kara yolu üzerinde otomobilin yol kenarında durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekibi aracı kontrol ettiğinde direksiyondaki kişinin hareketsiz durduğunu ve boyun kısmının kan içinde olduğunu gördü. Jandarma ekipleri hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi.

BOĞAZI KESİLMİŞ

Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde direksiyondaki kişinin boğazının kesildiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde de ölen kişinin Ramazan Kırınfıl olduğu tespit edildi.

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YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇALINDI

Jandarma ekipleri kara yolunu ve olay yerini şeritle kapattı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi otomobilde parmak izi incelemesi yaparken, araç içinde yapılan aramada ise yüklü miktarda para bulundu. İlçede oturan ve döviz işiyle uğraştığı öğrenilen Ramazan Kırınfıl'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ramazan Kırınfıl'ın cenazesinin otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu araçtaki yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)


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antalya
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