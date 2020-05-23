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  4. Antalya’da korkunç görüntü! Ekipler seferber oldu

Antalya’da korkunç görüntü! Ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 23:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında 2 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Antalya’da korkunç görüntü! Ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 21.00 sıralarında Finike Turunçova Mahallesi Çakaltepesi mevkiinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın fırtınanın etkisiyle hızla yayıldı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Finike Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saat sonunda kontrol alına alınabildi.

2 DÖNÜM ORMANLIK ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Yangında 2 dönüm ormanlık arazinin zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İHA)

Antalya’da orman yangını

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