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  4. Antalya'da korkunç görüntü! Kokuya giden çoban vahşeti ortaya çıkardı

Antalya'da korkunç görüntü! Kokuya giden çoban vahşeti ortaya çıkardı

06.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı iki köpek ölü olarak bulundu. Köpekleri koku üzerine bulan çoban Erkut Keskin, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Konyaaltı ilçesi Aydınlık Mahallesi’ndeki caminin yakınında küçükbaş hayvanlarını otlatan Erkut Keskin, gelen koku üzerine kaldırdığı çalıların altında ayakları bağlı ölü şekilde iki köpek buldu. Ayaklarından bağlı ve birinin başında tasma bulunan köpeklerin durumunu video çekerek anlatan Erkut Keskin, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Görüntülerde Keskin, “Hayvanları otlatırken bir koku geldi. Çalıların altında atakları bağlı iki köpek ölüsü bulduk. Üzerlerini çalı ile örtmüşler. Boynunda tasması da var ayakları bağlanılmış buraya atılmış” ifadelerine yer verdi.

"ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER"

Ölüsü bulunan köpekleri sahiplendiren hayvansever Ayşe Sayın, “Sahiplendirdiğim iki köpeğin olduğunu gördüm. Ayakların bağlanmış iple boynunda tasması var. Bölgenin yakınında da köpek ölümleri oldu. Bu hayvanların geçmişi zaten sokaklardır. Bu hayvanlar her yere girip çıkabilir. Biz zehirlenerek öldürüldüklerini düşünüyoruz. Sahipli yada sahipsiz bu hayvanların yaşam haklarının ellerinden alınmamasını istiyoruz. Bu hayvanların ölümüne sebep olan kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyoruz. Kimsenin canını kimse vermedi. Bugün hayvanlara bunu yapan insanlara da zarar verebilir” dedi.

Sayın, bölgedeki hayvanseverin kendi imkanları içinde sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, canların ölümünden dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
antalya
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ne istediniz akıllı hayvanlardan beyinsiz vicdansızlar ,

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