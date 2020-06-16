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  4. Antalya'da korkunç kaza! Demir profiller araca saplandı

Antalya'da korkunç kaza! Demir profiller araca saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü, kamyonetin kasasındaki demir profillerden şans eseri santimetreler farkıyla kurtuldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi, araçlarıyla yoldan geçmekte olan doktor aile yaptı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Tekandız mevkinde meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki H.U.’nun kullandığı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan E.Ş.’nin kullandığı kasasında inşaat iskelesi demirleri bulunan plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İLK MÜDAHELEYİ BÖLGEDEN GEÇEN DOKTOR AİLE YAPTI

Çarpmanın şiddetiyle, kamyonetin kasasında bulunan iskele demirleri H.U.’nun kullandığı otomobilin üzerine ve etrafına düştü.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü H.U.’ya ilk müdahaleyi araçlarıyla yoldan geçmekte olan doktor aile yaptı.
İlk yardım çantasını getirerek yaralıya müdahalede bulunan doktor karı-koca, 112 sağlık ekibi gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Trafik ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, otomobiliyle Doğançam istikametinden gelen M.A.D., kaza sırasında kendisinin de aracıyla kavşaktan Doğançam istikametine dönmek için beklediğini, otomobilin kamyonete çarptıktan sonra kendi aracına çarptığını söyledi.
Yapılan incelemede kaza yapan otomobilin M.A.D.'nin otomobiline de çarptığı belirlenirken, M.A.D.'nin ehliyeti olmadığı için olay yerinden ayrıldığı daha sonra geri döndüğü belirlendi.
M.A.D.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.
Yola dökülen demirler nedeniyle D-400 karayolu Alanya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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