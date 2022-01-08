HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da korkunç kaza! Doğuma giden karısını motosikletle takip eden genç ağır yaralandı, ölüm kalım savaşı verdiği sırada...

Antalya'da korkunç kaza! Doğuma giden karısını motosikletle takip eden genç ağır yaralandı, ölüm kalım savaşı verdiği sırada...

08.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle, hamile işini doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansı takip eden gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı. Özdemir’in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda ise bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Antalya'da korkunç kaza! Doğuma giden karısını motosikletle takip eden genç ağır yaralandı, ölüm kalım savaşı verdiği sırada...

Edinilen bilgilere göre olay, Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi’nde bulunan evlerinde doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulansı arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, motosikletiyle eşini taşıyan ambulansın peşine takıldı. Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir’e, Gazipaşa-Alanya istikametinde ilerleyen, Mahmut K. yönetimindeki otomobil çarptı.

45 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı. Eşini taşıyan ambulansta bulunan sağlık görevlileri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta bulunan hamile eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan başka ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilen Nusret Özdemir, daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özdemir, burada ameliyata alındı.

Screenshot_15

ÖLÜM KALIM SAVAŞI VEREN ÖZDEMİR'İN KIZ ÇOCUĞU OLDU

Nusret Özdemir’in ambulansın arkasından motosikletiyle takip ettiği görüntü, güvenlik kameralarına yansıdı. Özdemir’in ambulansın arkasından hızla ilerlediği görüntülere yansıdı. Özdemir’in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Screenshot_12

Screenshot_14

Screenshot_16

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Hayrete düşüren olay! Komşularına hayatı zindan ettilerHayrete düşüren olay! Komşularına hayatı zindan ettiler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Murat Ongun'dan İBB'ye 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler

Murat Ongun'dan İBB'ye 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Binlerce yıldızın altında harika bir tatil için en iyi kamp çadırı çeşitleri

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.