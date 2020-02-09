Antalya'da korkunç kaza! Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçe merkezinden geçen D400 karayolunun DSİ mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan otomobil ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın bulunduğu VIP minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Türel ve Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği belirtilirken, Mehmet Özhaseki’ye müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

