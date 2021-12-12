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Antalya'da korkunç olay! "Ablamı öldürdüm, gelin alın"

12.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan şahıs, “Ablamı öldürdüm, gelin alın” diyerek polise teslim oldu. Ekipler, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Antalya'da korkunç olay! "Ablamı öldürdüm, gelin alın"

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak'ta 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülderen Ç. (52) ile tartışan K.Ç. (47), ablasının üzerine kurşun yağdırdı.

"ABLAMI ÖLDÜRDÜM, GELİN ALIN"

Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak “Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın” dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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MİRAS ANLAŞMAZLIĞI ŞÜPHESİ

Ekipler, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA-İHA

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cinayet antalya
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