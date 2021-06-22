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Antalya'da korkunç olay! Cadde ortasında düşük yapan kadın, bebeğini çöpe attı

22.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cadde ortasında düşük yapan kadın, panikle bebeğini çöpe attı. Yapılan kontrollerde 5.5 aylık olduğu değerlendirilen cenin, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da korkunç olay! Cadde ortasında düşük yapan kadın, bebeğini çöpe attı

Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Kazımözalp Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde S.A.'nın (35) kanlı bir şekilde dolaştığını gören vatandaşlar, durumu 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, genç kadına ne olduğunu sordu. S.A ifadesinde cadde üzerinde düşük yaptığını ve çocuğunu çöpe attığını söyledi. Bunun üzerine çevrede bulunan çöplerde arama yapan ekipler, kadının 50 metre uzaklığında bulunan çöp içerisine atılmış 5.5 aylık cenini gördü.

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Cenin olay yerine gelen doktor tarafından çöpün içerisinden alınarak, kesin ölüm nedenin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen kadın ise olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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