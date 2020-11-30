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Antalya'da korkunç olay! Çakmak gazı çeken 13 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti

30.11.2020 17:01 | Son Güncelleme:
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Antalya'da korkunç olay! Çakmak gazı çeken 13 yaşındaki Mert, hayatını kaybetti

Antalya'da bir binanın teras katında çakmak gazı çektiği iddia edilen Mert Gül (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sırasında yanında olduğu iddia edilen iki kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunun ölümünün ardından gözyaşı döken baba Mustafa Gül, "Oğlumu küçük yaşta zehirleyip ölümüne neden oldular. Sebep olan herkesten şikayetçiyim" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2589 Sokak'taki 5 katlı binanın teras katında meydana geldi. Evden arkadaşları ile buluşmak üzere çıkan Mert Gül'den haber alamayan babası Mustafa Gül, durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada Mert Gül'ün bir binanın terasında çakmak gazı çektikten sonra zehirlendiği, iki kişi tarafından binadan indirilerek özel bir hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı. Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Mert Gül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mert'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

BABASI İSYAN ETTİ

Olayla ilgili 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Oğlunun ölümüne çevresinin neden olduğunu belirten baba Mustafa Gül, "Oğlumu küçük yaşta zehirleyip ölümüne neden oldular. Sebep olan herkesten şikayetçiyim" dedi.

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"SOLUYAN UYANMAMAK ÜZERE UYKU HALİNE GİRİYOR"

Antalya'da 13 yaşındaki Mert Gül'ün çakmak gazını soluyarak yaşamını yitirmesinin ardından uzmanlar uyarıda bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Güneş, çakmak gazının başlarda keyif verdiğini, zamanla merkezi sinir sisteminin felç olmasına bağlı sonucun ölümle bittiğini anlattı. Uzm. Dr. Güneş, "Beyin oksijensiz kalıyor. Kalp duruyor. Bazı bağımlılar bunu dozunda aldığını iddia ediyor, ancak bunun dozu yok. Küçük dozlar aniden öldürmese de kronik hastalıklara sebep oluyor. Bütan gazını soluyan bağımlı, bir daha uyanmamak üzere uyku haline giriyor" dedi.

"ÇOK UCUZ VE ULAŞILIR OLMASI BİR SORUN"

Bağımlının kullanmaya başlamasının hemen ardından uyku hali, keyif ve hoşluk hissi verdiğini kaydeden Uzm. Dr. Güneş, "Gençler çok kullanmaya başladı. Ne yazık ki genelde ölümle sonuçlanıyor. Çok ucuz ve ulaşılır olması bir sorun" diye konuştu.

(DHA)

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