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Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

09.01.2021 21:52 | Son Güncelleme:
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Antalya'da korkunç olay! Caminin korkuluklarında iple asılı halde ölü bulundu

Antalya'da Muzaffer Y. (30), caminin üst katında bulunan korkuluklara iple asılı halde ölü bulundu. Muzaffer Y.’nin akşam namazından sonra imama, Kur’an okuyacağını ve namaz kılacağını söyleyerek camiyi kapattırmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde bulunan Orhan Tolunay Camisi’nde meydana geldi. Yatsı namazını kılmak üzere camiye gelen Mikail Gül, üst katta bulunan kadınlar bölümündeki korkuluklarda bir kişinin iple boynundan asılı halde olduğunu gördü. Gül, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde asılı duran kişinin yaşamını yitirdiği, kimliğinin ise Muzaffer Y. olduğu belirlendi.

"CAMİYİ KAPATTIRMADI"

Muzaffer Y.’nin, bir süre önce Van'dan Antalya'ya geldiği öğrenildi. Bir aydır Orhan Tolunay Camisi’nde Kur’an öğrenmeye giden Muzaffer Y.’nin akşam namazından sonra imama, Kur’an okuyacağını ve namaz kılacağını söyleyerek camiyi kapattırmadığı öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Muzaffer Y.’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"CAMİYE GELDİĞİMDE GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA KÖTÜ OLDU"

Mikail Gül, “Yatsı namazını kılmak için camiye geliyorduk. Bugün yine geldik ve yukarıya çıktım. O esnada bir baktım arkadaş kendisini iple asmış. Tanıyordum kendisini ama çok samimi değildik. Yeni Kur’an okumaya başlıyordu. Camiye geldiğimde gördüğümüz manzara kötü oldu” dedi. (DHA)

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