HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da korkunç olay! Kardeşi, ablasını katletti, baba sinir krizi geçirdi

Antalya'da korkunç olay! Kardeşi, ablasını katletti, baba sinir krizi geçirdi

12.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Aksu'da yaşayan Gülderen Çelik, kardeşi Kutlay Çelik tarafından tabancayla öldürüldü. Polisi arayıp, "Ablamı öldürdüm, gelip alın" diyen Çelik, ablasının cesedi başında gözaltına alındı. Baba Ziyaettin Çelik, kızını öldüren oğluna tepki göstererek "Kız kardeşi kapıyı açar açmaz kafasına sıktı. Polis bırakmıyor ki, ben de onu öldüreyim" dedi.

Antalya'da korkunç olay! Kardeşi, ablasını katletti, baba sinir krizi geçirdi

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Kars'tan Antalya'ya geldiği belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayıp "Ablamı öldürdüm, gelip alın" dedi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİN NEDENİ MİRAS

Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi. Olay yerine gelen Ziyaettin Çelik, kızını öldüren oğluna tepki gösterdi. Polis aracına konulan Kutlay Çelik'e bağıran Ziyaettin Çelik "İşte bu Kutlay Çelik kardeşini vurdu" dedi.

Çinli kadını vahşice katletmişti! Para karşılığı cinsel ilişkiye girmek istemişÇinli kadını vahşice katletmişti! Para karşılığı cinsel ilişkiye girmek istemiş

"POLİS BIRAKMIYOR Kİ, BEN DE ONU ÖLDÜREYİM"

"Kardeşini neden vurdu" sorusu üzerine baba Ziyaettin Çelik "Para davası. Başka bir şey yok. Bunlar çalışmıyor. Hele sorun işiniz, gücünüz ne? Tabanca satarlar, silah satarlar. Başka bir şey yok. Bu benim oğlum değil. 6 çocuğumdan biri. Kız kardeşi kapıyı açar açmaz kafasına sıktı. Polis bırakmıyor ki, ben de onu öldüreyim" cevabını verdi.

Çelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gören hayran kaldı! İşte en iyisi... Gören hayran kaldı! İşte en iyisi...
PARTNER "Bu hastalık bana çok şey öğretti" "Bu hastalık bana çok şey öğretti"
Mankenler, lüks araçlar ve paralarla kandırmışlarMankenler, lüks araçlar ve paralarla kandırmışlar
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken kare! Yan yana izlediler

Dikkat çeken kare! Yan yana izlediler

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

Şaka faciayla sonuçlandı! Arkadaşını alev alev yaktı

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

AK Parti'den memur maaşları ile ilgili açıklama

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.