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Antalya'da korkunç olay! Kayınvalidesine mesaj atıp öz çekim yaptı, intihar etti

20.07.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da özçekim yapıp kayınvalidesine intihar edeceği mesajını gönderen genç ölü bulundu.

Antalya'da korkunç olay! Kayınvalidesine mesaj atıp öz çekim yaptı, intihar etti

Manavgat ilçesinde 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.’nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan genç adam ormanlık alanda asılı olarak bulundu.

ÖZÇEKİM YAPIP MESAJ GÖNDERMİŞ

Genç adamın ölümü öncesinde özçekim yaparak kaynanasına mesaj gönderdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Olay Manavgat’ın Hatipler Mahallesi Kızılağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.’nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan 29 yaşındaki Ahmet Gönen dün akşamüzeri bisikleti ile Hatipler Mezarlığına geldi ve yürüyerek mezarlığın diğer tarafındaki ormanlık alana gitti. Burada özçekim yapıp kayınvalidesine gönderen ve intihar edeceğini söyleyen Gönen’in mesajı üzerine durumdan haberdar edilen mahalle muhtarı Ahmet Aksoy komşuları uyararak Gönen’i arama çalışması başlattı.

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ASILI HALDE BULUNDU

Gönen’ saat 20:00 sıralarında çam ağacına asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısınin incelemesinin ardından Gönen’in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze aracı ile Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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İntihar antalya
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