Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Posta yazarı Candan Tolga Işık, Antalya’da bir kadının taksici tarafından kaçırıldığını, telefonundaki bir uygulamadan konum paylaşarak kurtulduğunu yazdı. Işık, tutuklanan taksicinin “Çok güzel kızdı dayanamadım, çok alkollüydü, ne yapayım giymeseydi o şortu…” dediğini de belirtti.

Işık’ın bugün Posta’da "Dolar nasıl 5.74'ü gördü?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Hadise dün gece Antalya’da yaşandı. Bir kadın Antalya’da taksiye biniyor. Taksici alakasız yollardan gitmeye başlayınca kadın şüphelenip arkadaşlarına 'Bu adam beni kaçırıyor, yardım edin' diye mesaj atıyor. Genç kadın aynı anda arkadaşlarıyla mevcut konumunu da paylaşıyor. Arkadaşları polise haber verip taksiye yetişiyor ve önünü kesiyorlar. Taksiciyi bir temiz dövüyorlar. 40 küsur yaşlarındaki taksici ifadesinde kendisini şöyle savunuyor (!): 'Çok güzel kızdı dayanamadım, çok alkollüydü, ne yapayım giymeseydi o şortu...' Öğrendim ki taksici dün tutuklanıp cezaevine gönderilmiş."

