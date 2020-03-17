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  4. Antalya'da korkunç olay! Komşunun keçisine tecavüz ederken yakalandı

Antalya'da korkunç olay! Komşunun keçisine tecavüz ederken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 56 yaşındaki M.A. komşusunun keçisine tecavüz ederken yakalandı. Öne sürülen iddia hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde, Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Gelen sesler üzerine şüphelenen Y.T. ağıla gittiğinde komşusu M.A.'nın iddiaya göre, keçisine tecavüz ettiğini gördü. Şoke olan Y.T. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.A., cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA 'MALA ZARAR VERME' SUÇUYLA AÇILDI

SORUŞTURMA 'MALA ZARAR VERME' SUÇUYLA AÇILDI
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de keçiden incelemek üzere örnekler aldı. Olayla ilgili 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
keçi tecavüz

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