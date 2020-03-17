Antalya'da korkunç olay! Komşunun keçisine tecavüz ederken yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde, Macar Mahallesi'nde meydana geldi. Gelen sesler üzerine şüphelenen Y.T. ağıla gittiğinde komşusu M.A.'nın iddiaya göre, keçisine tecavüz ettiğini gördü. Şoke olan Y.T. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, şüpheli M.A.'yı gözaltına aldı.