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  4. Antalya'da korkunç olay! "Köpeği bana değdi" kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da korkunç olay! "Köpeği bana değdi" kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

20.10.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da restoranda iki grup arasında köpek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, arkadaşı da ağır yaralandı. Oğlunun cenazesini teslim almaya gelen baba gözyaşı döktü.

Antalya'da korkunç olay! "Köpeği bana değdi" kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yüksel (34) ve arkadaşı Metehan Gözükara (28) restoranda birlikte yemek yerken Metehan Gözükara’nın köpeği orada bulunan gruptan birine dokundu. Abdestinin bozulduğunu iddia eden şahıs ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı.

SİLAHINI ÇEKİP GÖĞSÜNDEN VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışmada tabancasını çeken 3 kişilik gruptan bir şahıs Mehmet Yüksel’i göğsünden vururken, Metehan Gözükara’yı da vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralılardan Yüksel, yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DA TEKMELEMİŞ"

Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alan Tacettin Yüksel, "Oğlum onlarca insanın gözü önünde köpek yüzünden öldürülmüş. Öldürdükten sonra da tekmelemiş. Arkadaşı ise yaralı. Ben onun saçının teline zarar gelsin istemezdim" diyerek gözyaşı döktü. Yüksel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA/İHA)

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antalya silahlı saldırı
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