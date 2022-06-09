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  4. Antalya'da korkunç olay! Patronunu önce bıçakladı, sonra yakmaya çalıştı

Antalya'da korkunç olay! Patronunu önce bıçakladı, sonra yakmaya çalıştı

09.06.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen korkunç olayda bir kum ocağında çıkan tartışmada işçi, patronunu bıçakladıktan sonra yaktı. Hastaneye kaldırılan patron Tufan T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrasında işçi Soner Ş. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Antalya'da korkunç olay! Patronunu önce bıçakladı, sonra yakmaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Soner Ş. isimli işçi ile iş yeri sahibi Tufan T. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası çalışanı tarafından önce bıçaklanan ve sonra da yakılmak istenen Tufan T., vücudunun çeşitli yerinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

O esnada durumu fark eden işçiler tarafından kurtarılan tufan T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Tutar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay sonrasında işçi Soner Ş. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

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