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Antalya'da korkunç olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu

26.12.2020 18:56 | Son Güncelleme:
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Antalya'da korkunç olay! Sevgilisiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'da Kırgızistan uyruklu Rakhat Kubanychbekova (23), birlikte yaşadığı sevgilisi Ercan Onaç'ın evinde ölü bulundu. Onaç, ifadesinde, "Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Tekrar uyandığımda ise öldüğünü fark ettim" dedi.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi;

Turizm sektöründe çalışan Ercan Onaç, Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı. Çift, dün gece alkol alıp, uykuya daldı. Öğle saatlerine uyanan Ercan Onaç, Kubanychbekova'ı uyandıramaya çalıştı fakat başaramadı. Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

"UYANDIĞIMDA ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM"

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulaya alınan Ercan Onaç, "Yaklaşık bir yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğu fark ettim. Ayağı soğuktu. Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örttükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi. (DHA)

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