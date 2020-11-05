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  4. Antalya'da korkutan anlar! Otomobile çarpıp böyle kaçtı

Antalya'da korkutan anlar! Otomobile çarpıp böyle kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarpıp kaçtığı otomobilin şoförü ve yanında bulunan kızı şans eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza Manavgat çevre yolu köprülü kavşakta meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Muhammed Gümüşbaş'ın kullandığı otomobile, köprülü kavşağa girmekten son anda vazgeçerek yan yola giren sürücüsü belirlenemeyen otomobil yandan çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından Muhammed Gümüşbaş'ın kullandığı otomobil kaldırıma sıkışırken, sürücüsü belirlenemeyen otomobil durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin köprülü kavşağa girmek üzereyken aniden yan yola dönmesi ve yan yolda seyir halindeki otomobile yandan çarptıktan sonra durmayarak uzaklaşması görüldü.

Kazanın ardından olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri araçta bulunan baba ile küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirledikten sonra trafik ekipleri kaza ile ilgili işlem yaptı. İşlemlerin tamamlanması ve otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasından sonra otomobil sürücüsü Muhammed Gümüşbaş kızıyla birlikte Şelale Polis Karakoluna giderek otomobiline çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

(İHA)

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