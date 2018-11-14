Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aksaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye başladı. Bölgede jandarma tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

4 MAHALLEYİ TEHDİT EDİYOR

Yine rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Akdam ve Karalar mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, bir çok zeytin ağaçlarını da küle çevirdi. Alevler, Seydiler, Doğamçam ve Kurtlar mahallelerini de tehdit etmeye başladı.

İtfaiye ekiplerinin karadan müdahaleleri devam ediyor.

