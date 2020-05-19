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Antalya'da korona firarı! Polis böyle yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Antalya'da korona karantinası bölgesinde, bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi, polis tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Antalya'da korona firarı! Polis böyle yakaladı

Olay Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Yeşildere ve Gebizli mahallelerinin bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi.

Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız" diyerek ayakkabılarını fırlattı.

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O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Video hazırlanıyor...

(DHA)

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