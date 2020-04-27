HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Antalya'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Antalya'nın Finike ilçesi Devlet Hastanesinde ilçe sınırları içinde koronavirüs vakasında ilk pozitif tanı konulan hasta, alkışlarla taburcu edildi. Başhekim Yücel Kurt, “İlçe sınırlarımızda tespit ettiğimiz ilk pozitif vakamızın yapılan son iki testinin de negatif çıkması üzerine sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Bölgede tek Pandemi hastanesi olan Finike Devlet Hastanesinde diğer ilçelerden gelen COVID-19 hastalarını taburcu edilmesinin ardından ilçe sınırları içinde tespit edilen ilk pozitif vakada da yapılan son iki test de negatif çıktı. İsmi açıklanmayan hasta, doktorlar ve diğer sağlık personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yücel Kurt, " Ülkemizde de başarılı bir şekilde devam etmekte olan bu sürecin sekteye uğramaması adına taburcu edilen hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesi son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber vatandaşlarımızın da COVID-19 mücadelesi kapsamında alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmektedir "dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Cenazesinin provasını yapmışlar! Cenazesinin provasını yapmışlar!
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

Ülkenin basın ofisi bizzat paylaştı! Dünyayı şoka sokan kareler

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Nisa yarışmadan ayrılıyor mu? Acun'dan flaş açıklama

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yıl Osmanlı geleneği mahyalarda 'koronavirüs' mesajları olacak

Bu yıl mahyalarda bakın hangi mesajı verecek

Avcılar'da şaşırtan görüntü! Ağaçlar papağanla doldu

Şaşırtan görüntü! Ağaçlar papağanla doldu

Patpat kazasında hayatını kaybetmişti, cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı

Cenazesinin provasını yapmışlar!

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

İstanbul'da yasağın ardından yollar boş kalmadı

Yasağın ardından yollar boş kalmadı

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

İkinci akşam üst üste aynı görüntü! Şaşkınlık içinde izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.