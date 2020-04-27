Antalya'da koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Bölgede tek Pandemi hastanesi olan Finike Devlet Hastanesinde diğer ilçelerden gelen COVID-19 hastalarını taburcu edilmesinin ardından ilçe sınırları içinde tespit edilen ilk pozitif vakada da yapılan son iki test de negatif çıktı. İsmi açıklanmayan hasta, doktorlar ve diğer sağlık personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yücel Kurt, " Ülkemizde de başarılı bir şekilde devam etmekte olan bu sürecin sekteye uğramaması adına taburcu edilen hasta ve yakınlarının izolasyon kurallarına riayet etmesi son derece önem arz etmektedir. Bununla beraber vatandaşlarımızın da COVID-19 mücadelesi kapsamında alınan kararlara sıkı sıkıya bağlı kalması gerekmektedir "dedi.

(İHA)

