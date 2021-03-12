Antalya'da kreşteki şiddete dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, 2 yıl önce Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde bulunan özel bir kreşte meydana geldi. Ayşe Hande Çelik (33), o dönem 2 yaşında olan çocuğunun kollarında ve yüzünde morluklar görünce sağlık kontrolüne götürdü. Burada sıkmaya bağlı morluklar oluştuğunu öğrenen ve darp raporu alan Çelik, kreşten şikayetçi oldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri kreşe ait güvenlik kamera kayıtlarını incelerken, görüntülerde birçok çocuğa şiddet uygulandığı ortaya çıktı. Harekete geçen polis ekipleri, kreşte görevli D.H. (35), D.G. (37), M.D. (24), N.U. (24) ve S.G.'yi (25) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YENİ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ Şüphelilerin 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan yargılanması devam ederken, küçük çocuklara uygulanan şiddete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kreşteki öğretmenlerin çocuklara sık sık şiddet uyguladığı, itip kaktığı ve çimdiklediği görülüyor. Dava süreci devam ederken olaydan habersiz çocukları şiddete uğrayan birçok aile de yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla mağdur olduklarını öğrendi. Sosyal medyaya da düşen görüntüler herkesin tepkisini çekti.

'EVDE MORLUKLARI FARK ETTİM' Çocuğunun şiddete maruz kaldığını belirterek kreşten şikayetçi olan Ayşe Hande Çelik, “Kreşe çocuğu yazdırdıktan bir ay sonra, üstünü değiştirirken kolunda morlukları fark ettim. Hastaneye gittik ve doktor bunun sıkma olduğunu söyledi. Çocuğum 24 aylıktı. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Davamız devam ediyor. 5'inci ayda mahkememiz görülecek" dedi. '2 YILDA YAŞADIKLARIMIZ ÇOK AĞIR' Kreşteki öğretmenlere durumu sorduklarında okulda bir şey olmadığını, evde çocuğun kollarının morartıldığını söylediklerini aktaran Çelik, “Bizim tarafımızdan yapıldığını söylediler. Polislerin bulduğu kamera kayıtlarında sadece benim çocuğumun olmadığı, daha birçok çocuğun olduğu tespit edildi. Bu çok acı, 24 aylık konuşamayan çocuk. Kendi evladına bile bağırınca vicdanı sızlıyor. 2 yılda yaşadıklarım çok ağır. Okul sahibi ve çalışanları, ailem ve şahsım hakkında ağır suçlamalarda bulundu. İlahi adalet. Gereken cezayı almasını bekliyorum" diye konuştu. 'KIZIM ŞU AN YABANCI BİRİNİ GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLIYOR' Aynı kreşte eğitim gören ve şiddete maruz kalan kız çocuğunun babası Hüseyin Dölen (46) ise, o dönem 1,5 yaşlarında olan kızının gördüğü şiddet nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, şunları söyledi: